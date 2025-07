Doglie sui monti Ginevra nasce in ambulanza

Nel cuore di Loiano, la nascita di Ginevra si è trasformata in un'emozionante avventura che nessuno dimenticherà. La piccola, desiderosa di vedere il mondo, ha scelto di arrivare in modo inaspettato, durante un viaggio in ambulanza lungo la Fondovalle Savena. Questa storia, fatta di coraggio e prontezza, racconta come ogni nascita possa sorprendere e unire una famiglia in un momento di pura magia. La vicenda di Ginevra continua a emozionare tutta la comunità, dimostrando che...

Loiano (Bologna), 12 luglio 2025 – La piccola Ginevra aveva una gran fretta di venire al mondo ed è nata, in ambulanza, lungo la Fondovalle Savena. A raccontare la grande emozione, e questa insolita vicenda, il papà della piccola, Riccardo: "Il termine era fissato per sabato 5 luglio. Martedì, l'8, io e mia moglie Alexa siamo andati al Maggiore per la seconda presa in carico ma non l'hanno tenuta dentro e siamo rientrati a casa. Mercoledì sera, però, le contrazioni. In un primo momento ho chiamato mia madre, medico di famiglia a Monghidoro, che ha visitato mia moglie. Abbiamo valutato il da farsi, ma pensavamo di avere più tempo quindi ci siamo subito messi in macchina in direzione del Maggiore".

