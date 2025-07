Accoltellare a 16 anni per pochi spiccioli don Gino Rigoldi | Sono come gusci vuoti Non danno valore agli altri il rispetto è un’eco lontana

La violenza giovanile scuote Milano: due fratelli, vittime di un'aggressione brutale da parte di adolescenti armati di coltello, ci ricordano quanto il rispetto e i valori siano fondamentali. Don Gino Rigoldi afferma che chi accoltella a 16 anni per pochi spiccioli sono come gusci vuoti, privi di valore umano. È ora di riflettere sul ruolo dell’educazione e della comunità nel prevenire simili tragedie.

Milano – Hanno sedici anni. Nella notte tra l'8 e il 9 luglio hanno aggredito due fratelli di 32 e 37 anni alla fermata del tram di viale Fulvio Testi, a Milano. La rapina violenta, per strappare un borsello, è finita a coltellate: il 32enne, professione psicologo, colpito da un fendente alla schiena, è ancora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza; il fratello maggiore è stato sfiorato al braccio. I due adolescenti fermati dalla polizia, e al Beccaria in attesa di convalida, sono accusati di tentato omicidio e rapina aggravata. Entrambi nati in Italia (uno figlio di genitori nordafricani, l'altro con padre italiano), residenti con le famiglie a Cinisello Balsamo, vivono spesso fuori, a casa di amici.

