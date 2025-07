Prorogato il divieto per le auto diesel Euro 5 l’allarme dei medici | E le migliaia di morti per lo smog?

Il rinvio del divieto per le auto diesel Euro 5 nelle grandi città italiane solleva un forte allarme tra i medici e gli ambientalisti. Mentre l’economia sembra prevalere, la salute dei cittadini rischia di pagare il prezzo più alto: migliaia di morti premature a causa dello smog. È giunto il momento di mettere davvero al primo posto il benessere delle persone e l’ambiente, anziché favorire interessi temporanei.

BRESCIA – Una scelta al ribasso, in cui la salute viene barattata con l'economia. Così Isde, l' associazione dei medici per l'ambiente, definisce la decisione del Governo di rinviare di un ulteriore anno il blocco della circolazione dei diesel Euro 5 nelle città con più di 30mila abitanti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Una scelta già bocciata anche da Legambiente Lombardia che, secondo i medici di Isde, causerà un aumento delle patologie, anche in considerazione dell'effetto cumulativo delle sostanze tossiche nel tempo con effetti sulla morbilità e mortalità.

