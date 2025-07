L’ultima curva del sindaco | la comunità piange il suo primo cittadino

L’ultima curva del sindaco Ettore Gerosa ha lasciato la comunità di Lomellina nel dolore e nella tristezza. Dopo aver dedicato la sua vita al servizio degli altri, sia in sala operatoria che al municipio, la perdita improvvisa segna un addio struggente. Venerdì 11 luglio, il suo amico a due ruote ha concluso un pomeriggio estivo tra i campi e i sogni di chi lo aveva conosciuto come uomo di cuore. La comunità piange un leader esemplare, ma il suo ricordo vive forte nei cuori di tutti.

Aveva appeso il camice da chirurgo da qualche anno, ma non la volontà di servire il prossimo. Lo faceva ogni giorno, da sindaco, con lo stesso rigore che lo aveva guidato in sala operatoria. Venerdì 11 luglio, Ettore Gerosa si era concesso un momento di libertà, in sella al suo scooter, lungo una delle strade che attraversano i campi di Lomellina. Un pomeriggio d'estate come tanti, finito nel silenzio di un canale d'irrigazione e nel dolore di un'intera comunità. Non era un uomo comune Gerosa, e non lo era nemmeno il suo percorso. Dalla medicina alla politica, sempre con uno sguardo diretto e una parola netta.