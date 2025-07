Regionali FdI alza la voce Donzelli | niente bandierine

Regionali FdI alza la voce: Donzelli invita alla sobrietà e all’unità, senza bandierine o protagonismi. Roma, 12 luglio 2025 – “Ci confronteremo con gli alleati, scegliendo il miglior candidato possibile in ogni regione, senza cadere nel gioco delle bandierine a tutti i costi. Per noi, il successo si costruisce sul rispetto e sulla coerenza, non su schermaglie di potere. La vera forza sta nell’unione di chi crede nel progetto comune.”

Roma, 12 luglio 2025 – “Ci confronteremo con gli alleati, sceglieremo in ogni regione il miglior candidato possibile, senza cercare di mettere le bandierine a tutti i costi. Siccome non facciamo il gioco del Monopoli non è che dobbiamo per forza fare questo lo prendo io questo lo prendi tu. Anche perché se lo dovessimo fare, Fratelli d’Italia dovrebbe prendere tutto. Forza Italia governa 5 regioni, la Lega 4, noi 3: le attuali proporzioni non sono queste” (per la cronca FdI è rientrata su Cirielli in Campania). Così il responsabile Organizzazione di FdI Giovanni Donzelli sottolineando come il numero delle regioni governate dai partiti della coalizione di centrodestra, sia in netto squilibrio rispetto all’attuale forza espressa dagli stessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net