I movimenti di mercato più assurdi della settimana

I movimenti di mercato di questa settimana sono stati più imprevedibili e sorprendenti di quanto ci si aspettasse. Sembrava una fase tranquilla, ma il finale ha riservato colpi di scena incredibili. La serie A invia il suo capocannoniere in Arabia, un campione del Mondo vola a Padova e un giovane talento finisce in Turchia. Insomma, il calciomercato si conferma ancora una volta come il palcoscenico dell'assurdo, dove niente è come sembra.

Sembrava una settimana moscia, ma si è svegliata sul finale. A guardare questa lista, alla fine, siamo soddisfatti: il calciomercato è ancora assurdo. È assurdo in tanti modi diversi: la serie A spedisce il suo capocannoniere in Arabia per «effetto della globalizzazione», come ha detto Gravina; un campione del Mondo finisce a Padova, un giovane di prospettiva lo spediamo in Turchia, in una squadra mai sentita prima, mentre un giovane attaccante del Chievo torna al Chievo dopo 15 anni, e non è più giovane. Poi c'è una squadra russa che spende 25 milioni per prendere un ex ragazzo prodigio della Roma.

Inter, settimana calda! I possibili movimenti in sede - L'Inter si prepara a una settimana decisiva, tra cambi di allenatore e possibili colpi di mercato. Dopo l'addio di Inzaghi e la pesante sconfitta contro il PSG, i vertici nerazzurri sono pronti a intervenire per rinvigorire la squadra e programmare il futuro.

Torna la vera rubrica del calciomercato, quella dove c'è poco di razionale. Ruggeri da Simeone, il ritorno di Immobile e altri acquisti particolarmente assurdi da questa prima settimana di trasferimenti, tra cui Aaron Ramsey ai Pumas in Messico. Vai su Facebook

Retegui in Arabia Saudita per «effetto della globalizzazione», il ritorno di Paloschi al Chievo, un nuovo italiano al Cluj e altri trasferimenti che continuano a farci credere in questo sogno chiamato calciomercato. Vai su X

