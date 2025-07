Liverpool per ritirare la maglietta n 20 in onore di Diogo Jota dopo la tragica morte

Il Liverpool rende omaggio al suo indimenticabile Diogo Jota, ritirando la maglietta n. 20 in sua memoria dopo la tragica perdita. Un gesto toccante che testimonia l’affetto e il rispetto profondi verso l’attaccante portoghese, simbolo di passione e dedizione. La decisione nasce dal desiderio di mantenere vivo il suo ricordo tra i tifosi e la famiglia, un tributo eterno che parla di amore e gratitudine.

2025-07-11 23:19:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Liverpool ha confermato che andranno in pensione la maglietta n. 20 indossata da Diogo Jota come omaggio all’attaccante portoghese, che ha tragicamente perso la vita in un incidente d’auto insieme a suo fratello, Andre Silva. A seguito delle discussioni con la moglie di Jota, Rute Cardoso, e la sua famiglia, il club ha preso la decisione di garantire che “Diogo sarĂ per sempre il numero 20 di Liverpool”. In una dichiarazione ufficiale, il club ha annunciato che il numero sarebbe stato ritirato “in onore e memoria di Diogo a tutti i livelli”, che include la parte delle donne e ogni livello dell’Accademia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: diogo - jota - liverpool - maglietta

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

UFFICIALE Diogo Jota per sempre: Il Liverpool ritira la maglia numero 20 a tutti livelli, inclusi anche LFC Women e Academy. Liverpool FC Vai su Facebook

Per sempre il nostro numero 20 ? Il Liverpool, in onore e memoria di Diogo, ha annunciato che ritirerĂ il suo numero di maglia #Calcio #Liverpool #DiogoJota #DiogoForever Vai su X

Diogo Jota, il Liverpool ufficializza il ritiro della maglia numero 20; Il Liverpool ritira la maglia numero 20 di Diogo Jota; Il Liverpool spiega perché non ha ritirato subito la maglia di Diogo Jota: Era fondamentale coinvolgere Rute.

Diogo Jota, il Liverpool ufficializza il ritiro della maglia numero 20 - Con un comunicato ufficiale, i Reds hanno ufficializzato la scelta presa - sport.sky.it scrive

Il Liverpool spiega perché non ha ritirato subito la maglia di Diogo Jota: “Era fondamentale coinvolgere Rute” - Il club ha reso eterno il numero 20 in memoria dell'attaccante portoghese, morto in un incidente insieme al fratello André: â€śÈ un tributo unico” ... Si legge su fanpage.it