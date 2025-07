Programmazione Italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 12 Luglio 2021. Mattina. 07:51 - The looney tunes show i - 2 La serie ruota attorno alla vita di Bugs Bunny e Daffy Duck, e ai vari personaggi di Looney Tunes e Merrie Melodies che incontrano durante la storia 08:37 - The Middle Sue sta per festeggiare il compleanno che cade solo ogni quattro anni, nell'anno bisestile, e si illude che la famiglia gli organizzera' una festa a sorpresa VISIONE ADATTA A TUTTI 09:09 - The Middle Brick vuole comprare un visore notturno, e Frankie e Mike gli dicono di guadagnarsi i soldi per comprarselo VISIONE ADATTA A TUTTI 09:36 - The Middle Frankie e la sua famiglia, annoiati dai sermoni del loro reverendo, cambiano chiesa VISIONE ADATTA A TUTTI 10:08 - THE BIG BANG THEORY Leonard e Raj portano Wolowitz a Las Vegas per superare la rottura con Leslie Sheldon, chiuso fuori casa, chiede ospitalita' a Penny 10:35 - THE BIG BANG THEORY Stuart chiede consiglio a Leonard su come far colpo su Penny, e lui e' tentato di tendergli un tranello VISIONE ADATTA A TUTTI 10:57 - Due uomini e 12 Charlie ed Alan cercano di spingere la madre ad uscire con Russell VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:29 - Due uomini e 12 Charlie e' contento del lavoro che la sostituta di Berta sta facendo in casa Alan pensa che l'ex marito di Lyndsey lo stia minacciando 11:55 - Due uomini e 12 Quando la ex di Charlie, Courtney, viene rilasciata dalla prigione, lui la accoglie nel migliore dei modi, nonostante cio' che ha subito da lei in passato VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:53 - Mondiale per Club Show Sintesi, highlights, interviste delle partite del Mondiale per club Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

