Chi l' ha visto? bomba su Garlasco | la chiusura è clamorosa

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Chi l’ha visto? Rai 3) Ideato ai tempi di Angelo Guglielmi da quel genio di Lio Beghin, Chi l‘ha visto? fa parte di quella “covata” che tra fine anni ’80 e inizio ’90 rappresentava la cosiddetta “tv verità” e da cui uscirono format come Telefono giallo, Un giorno in pretura, Mi manda Lubrano o Ultimo minuto. Ma Chi l’ha visto? è uno di quelli che resiste al tempo e con i maggiori tentavi di imitazione. Numerosi i casi di quest’anno, da Pierina Paganelli a Liliana Resinovich, dai resti ossei di Mara Favro in Val di Susa alla riapertura di Garlasco, e non sono mancati scoop come il riconoscimento in diretta di Anastasia, la giovane russa uccisa a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it