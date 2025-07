lite con accoltellamento sette giorni di stop al queens

Un grave episodio di violenza ha scosso Ravenna, portando alla temporanea chiusura del Queens Caffè. Dopo un acuto confronto con i fatti, il Questore ha deciso di sospendere la licenza del locale per sette giorni, nel tentativo di garantire sicurezza e tranquillità. La decisione si basa su motivi di tutela della comunità e della pubblica incolumità, evidenziando l'impegno delle autorità nel mantenere ordine e sicurezza nelle zone più a rischio.

Ravenna, 12 luglio 2025 – Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza del Queens Caffè, locale situato in via Cesarea, con la conseguente chiusura temporanea dell’attività per sette giorni. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di mercoledì 10 luglio dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, al termine di un’articolata attività istruttoria. La decisione si basa su gravi motivi legati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, venuti meno in più occasioni. In base a quanto emerso dai controlli svolti dalla Polizia di Stato nei mesi precedenti, all’interno del Queens Caffè sono stati identificati, in diverse circostanze, numerosi avventori con precedenti penali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it