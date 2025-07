Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 12 luglio | in trasferta sono un disastro

Pronostici EliteSerien e Allsvenskan del 12 luglio: in trasferta, un vero disastro. Nonostante le quattro sfide in programma nei due principali campionati scandinavi offrano spunti interessanti, alcune sorprese ci colpiscono. Come il Bodo/Glimt, che nonostante la vittoria in Europa League lo scorso maggio, si trova lontano dalla vetta in Norvegia. Scopriamo le nostre scelte per questa giornata ricca di emozioni e sfide imprevedibili.

Eliteserien e Allsvenskan, non mancano gli spunti nelle quattro sfide in programma nei due principali campionati scandinavi: le nostre scelte. Fa davvero strano vedere il BodoGlimt, dominatore degli ultimi due campionati norvegesi, così lontano dalla vetta della classifica di Eliteserien. I gialloneri, che lo scorso maggio hanno toccato probabilmente il punto più alto della loro storia raggiungendo una storica semifinale di Europa League – sono stati eliminati dal Tottenham, poi vincitore della manifestazione – in patria stanno arrancando e dopo 11 partite sono addirittura a -16 dal Viking capolista, che però ha giocato quattro match in più.

