La casa d' infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Una casa d'infanzia che ha visto nascere un grande pontefice si prepara a diventare un nuovo sito turistico, portando alla luce un tesoro di storia e spiritualità. La modesta dimora di Papa Leone XIV, situata nella periferia di Chicago, sta per essere trasformata in un importante punto di interesse culturale. Un progetto che promette di far rivivere le radici di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo.

La casa natale di Papa Leone XIV è stata venduta al villaggio in cui è cresciuto, che intende trasformarla in un sito storico: lo riferiscono i media locali. La modesta casa in mattoni situata nella periferia di Chicago, Dolton, che conta 21.000 abitanti, è stata venduta dall'attuale proprietario per 375.000 dollari, ha reso noto la televisione Wgn. Si diceva che il proprietario avesse acquistato la casa per 66.000 dollari l'anno scorso, prima dell'elezione di Papa Leone come primo pontefice americano, e avesse effettuato ampi lavori di ristrutturazione. All'inizio di questo mese, il consiglio di amministrazione del villaggio di Dolton ha votato per acquistare la casa con tre camere da letto e trasformarla in un'attrazione aperta al pubblico.

