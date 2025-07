L’incubo di Giovanni 78 anni che aspetta da 7 mesi una risonanza | Ho smascherato la pratica illegale dell’Asst

L'incubo di Giovanni, 78 anni, che da oltre sette mesi aspetta una risonanza magnetica, mette in luce una grave ingiustizia nel sistema sanitario italiano. La pratica delle "agende chiuse", vietata dalla legge del 2005, nasconde un'omissione che rischia di compromettere la salute di molti. È ora di smascherare e affrontare questa piaga, perché ogni paziente merita cure tempestive e dignitose.

LODI – Lodigiano di 78 anni "vittima" della pratica delle "agende chiuse", "che è proibita da una legge del 2005", come spiega Enrico Bosani, referente del Coordinamento lodigiano per il diritto alla Salute. Al centro del caso, c'è Giovanni Scarfì (foto), ex insegnante di Fisica e, a sua detta, "uno degli ultimi baby pensionati d'Italia ". Soffre di iperplasia prostatica e da oltre 7 mesi, attende di ottenere una risonanza magnetica nucleare a 3 Tesla alla prostata. Nel dicembre scorso Scarfì, residente a Lodi, si era rivolto di persona al Cup dell'Ospedale San Carlo di Milano. In quell'occasione era stato informato della sospensione delle prenotazioni per la RMN, arrivando poco dopo a scoprire che la visita non poteva essere prenotata in nessun altro ospedale milanese per "la chiusura delle agende di prenotazione".