Il dramma di Orio al Serio si consuma in un tragico arco di 56 secondi, un video che scuote e lascia senza parole. In quei pochi attimi, si rivela il dolore di un uomo che, in preda alla disperazione, ha affrontato un cammino impossibile tra dubbi e tentativi di raggiungere l’aereo. Come ha potuto Andrea Russo arrivare così vicino alla morte? La risposta ancora enigmatica si cela nelle immagini di quell’ultimo, drammatico istante, e ci invita a riflettere sulla fragilità umana.

BERGAMO – Due minuti. Il tempo impiegato martedì mattina da Andrea Russo, 35enne di Calcinate, per uscire dalla sua Fiat 500 rossa (poi abbandonata nel parcheggio dell’aeroporto) e mettere in atto il suicidio choc sulla pista dello scalo di Orio al Serio. Gli ultimi, drammatici, istanti di vita in un video che dura 56 secondi. Le immagini lo riprendono mentre corre in pantaloncini, sneakers e maglietta verso l’Airbus della linea low cost Volotea diretto a Oviedo che aveva appena iniziato la procedura di decollo. Dietro, a parecchi metri di distanza, un uomo. Si ferma e porta le mani alle ginocchia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dramma di Orio al Serio in quei 56 secondi verso la morte, il video e il dubbio: come ha potuto raggiungere l’aereo?

