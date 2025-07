Samsung il tri-fold arriverà entro il 2025 | Nell’era dell’IA gli smartphone saranno centrali

Nel mondo in continua evoluzione degli smartphone, Samsung si prepara a rivoluzionare il mercato con il suo innovativo tri-fold, un dispositivo a tre pannelli che promette di cambiare il modo di comunicare e interagire. La tecnologia pieghevole si fa sempre più avanzata, e l’azienda sudcoreana punta a lanciarlo entro la fine dell’anno, aprendo nuove frontiere nel design e nelle funzionalità . Abbiamo incontrato Minseok Kang, Direttore della pianificazione degli Smartphone Samsung, per scoprire i dettagli di questa entusiasmante novità .

