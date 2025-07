Katie Taylor e Amanda Serrano tornano sul ring | ecco perché il loro terzo incontro è imperdibile

Il mondo del pugilato femminile si prepara a vivere un appuntamento imperdibile: il terzo scontro tra Katie Taylor e Amanda Serrano. Due campionesse di livello mondiale pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro intensa rivalità , trasmesso in diretta streaming su Netflix dal prestigioso Madison Square Garden. Un evento che promette emozioni forti, suspense e colpi di scena, consolidando il loro Legame come uno dei duelli più attesi dell’anno. Ecco perché questo match rappresenta un crocevia fondamentale nella storia del pugilato femminile.

Il mondo del pugilato femminile si appresta a vivere un evento di grande rilievo, con l'attesa per il terzo incontro tra due delle protagoniste più affermate della disciplina: Katie Taylor e Amanda Serrano. La sfida, trasmessa in diretta streaming su Netflix dal Madison Square Garden, rappresenta la conclusione di una trilogia caratterizzata da incontri molto combattuti e ricchi di suspense. In questo approfondimento vengono analizzati gli aspetti salienti di questa rivalità , i precedenti incontri e le motivazioni che spingono le due campionesse a confrontarsi ancora una volta. la rivalità tra katie taylor e amanda serrano: motivo di interesse globale.

Stanotte, il Madison Square Garden cambia passo. Per la prima volta nella storia, sarà il tempio di un evento di boxe interamente al femminile. A guidare la serata saranno due nomi che hanno riscritto le regole... Katie Taylor e Amanda Serrano. Una trilogia ch Vai su Facebook

