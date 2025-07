Lasciano i bambini in auto e vanno a giocare in sala slot

In un contesto in cui le emergenze infantili sono purtroppo all’ordine del giorno, una vicenda inaspettata a Ferrara mette in luce l’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine. Tre bambini lasciati soli in auto per qualche minuto sono stati soccorsi dai carabinieri, evitando il peggio. Ma cosa spinge genitori a mettere a rischio i propri figli? La risposta ci invita a riflettere sulla responsabilità e l’attenzione che ogni bambino merita.

Ferrara, 12 luglio 2025 – Non è raro che vicende come queste si trasformino in tragedia. Per fortuna stavolta le cose sono andate diversamente. I tre bambini lasciati soli in macchina dai genitori sono stati trovati e soccorsi dai carabinieri che si trovavano dalle parti di via Modena per un servizio di controllo del territorio. La ragione per cui i piccoli (il più grande di 7, il minore di 4 anni) erano stati abbandonati in auto è da lasciare senza parole: il padre e la madre si erano allontanati per giocare alle slot in una sala scommesse della zona. Un comportamento che è costato caro alla coppia: entrambi sono stati infatti denunciati per il reato di abbandono di minori in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lasciano i bambini in auto e vanno a giocare in sala slot

