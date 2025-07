12 luglio tempo di vacanze Ai fiorentini piacciono le classiche | quasi il 40% andrà al mare

L’estate 2025 si avvicina e i fiorentini sono già in fermento per le vacanze! Secondo un’indagine di MetaFirenze, quasi il 40% sceglierà le classiche spiagge italiane, confermando l’amore per il mare che da sempre contraddistingue questa comunità. Ma quali sono le mete preferite? Scopriamo insieme le destinazioni più gettonate tra i passionisti del sole e del mare.

Firenze, 10 luglio 2025 – Dove trascorreranno le vacanze estive i fiorentini? Per rispondere a questa domanda, MetaFirenze ha lanciato un’indagine nella propria community digitale, raccogliendo 257 risposte da parte di cittadini, lavoratori e abitanti dell’area fiorentina. I risultati dell’indagine sulla destinazione dell’estate 2025 parlano chiaro: il 39,7% andrà al mare in Italia, il 22,2% all’estero (Ue o fuori Ue), il 16,7% degli intervistati resterà in città, il 12,8% ha optato per altre mete italiane ( montagna, borghi, città) mentre l’8,6% non ha ancora deciso. Dunque la destinazione più scelta resta quindi il mare italiano, ma oltre un cittadino su sei ha dichiarato di voler restare a Firenze, mentre un altro 22% ha optato per mete estere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 12 luglio, tempo di vacanze. Ai fiorentini piacciono le classiche: quasi il 40% andrà al mare

