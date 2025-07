I milanesi manifestano contro le isole di calore | Basta in Bovisa servono più alberi

In una Milano sempre più attenta alle sfide ambientali, i residenti di Bovisa scendono in piazza per chiedere un cambiamento concreto. Con un centinaio di cittadini, tra adulti e bambini, hanno manifestato pacificamente contro le isole di calore, svelando un bisogno impellente di riqualificazione verde. Bastano 249 alberi per ridare respiro alla zona: un simbolo di speranza e di azione per un futuro più sostenibile.

MILANO – La lotta “alle isole di calore” si è trasformata in una manifestazione pacifica che ha radunato un centinaio di abitanti del comitato cittadino BovisAttiva giovedì sera in via Andreoli. Insieme, adulti e bambini con in mano cartelli: tra gli slogan, # RespiraBovisa, che ha dato il nome all’iniziativa, e “pantone grigio Bovisa”, la realtà contrapposta al verde desiderato. “L’iniziativa – spiegano i promotori in una nota – nasce dalla volontà di contribuire in modo propositivo alle scelte urbanistiche che stanno ridisegnando il volto della Bovisa, e in generale tutta Milano, condividendo con istituzioni e cittadini idee e proposte per integrare più verde nei nuovi progetti ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I milanesi manifestano contro le isole di calore: “Basta, in Bovisa servono più alberi”

In questa notizia si parla di: isole - calore - bovisa - milanesi

Isole di calore a Napoli, studio del Cnr: “Fenomeno meno marcato, ma la situazione non migliora” - Le isole di calore rappresentano una sfida crescente nelle città italiane, e Napoli non fa eccezione.

Flash mob a Bovisa: “Senza alberi Milano muore” Residenti e comitati in piazza contro la cementificazione del quartiere. “Bovisa è un’isola di calore,... Vai su Facebook

Le riqualificazioni senza alberi e le proteste dei cittadini: Isole di calore e di cemento; Una città viva è una città verde che respira; Bovisa, flash mob dei residenti: “Più alberi contro il caldo estremo in quartiere”.

Isole di calore a Milano, getti d’acqua, tende e oasi: le correzioni possibili per le piazze infuocate - È un’emergenza urbana molto dibattuta, con temperature che sfiorano i 50 gradi non solo nelle piazze ma anche nel parcheggio di San Siro e all’Ortomercato. Lo riporta milano.corriere.it

RespiraBovisa: una manifestazione a Milano contro le isole di calore - Il contrasto al cambiamento climatico e l’adattamento al nuovo clima passa anche da soluzioni urbanistiche diverse: il verde non deve solo essere considerato un arredo urbano, ma deve diventare un’inf ... Secondo msn.com