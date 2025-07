Salvano 60 turisti intrappolati da un temporale Tra gli eroi c’è un cadetto amiatino

In un gesto di coraggio e determinazione, un gruppo di giovani cadetti italiani si è distinto come veri eroi, salvando 60 turisti intrappolati da un violento temporale tra le suggestive vette trentine. Sul Sentiero della Pace, sopra il Passo Paradiso, questi coraggiosi ragazzi in addestramento hanno dimostrato che il valore si impara anche tra le montagne, scrivendo una pagina indimenticabile di solidarietà e eroismo. La loro storia ci ricorda che il vero spirito di avventura si misura anche nelle situazioni più imprevedibili.

Grosseto, 12 luglio 2025 – Sono giovani, in addestramento, e si sono ritrovati a soccorrere decine di persone in difficoltà sotto un temporale in alta montagna. È successo sul Sentiero della Pace, sopra il Passo Paradiso, in Trentino: un gruppo di Cadetti d’Italia è intervenuto per prestare soccorso a una comitiva di oltre sessanta turisti colti di sorpresa dal maltempo. Tra i cadetti, anche Pietro Bracciali, 17 anni, originario del Monte Amiata, in provincia di Grosseto. Era in esercitazione con il gruppo nell’ambito di un campo estivo organizzato dall’Unuci sotto l’egida del ministero della Difesa, quando si è trovato di fronte a famiglie con bambini – uno di pochi mesi – bagnati, tremanti, senza abbigliamento adatto né viveri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvano 60 turisti intrappolati da un temporale. Tra gli eroi c’è un cadetto amiatino

In questa notizia si parla di: turisti - temporale - salvano - intrappolati

Salvano 60 turisti intrappolati da un temporale. Tra gli eroi c’è un cadetto amiatino; Una notte di paura. L’Elsa invade tutto. Evacuate 85 persone: allagamenti e danni.

Salvano 60 turisti intrappolati da un temporale. Tra gli eroi c’è un cadetto amiatino - Un cadetto amiatino di 17 anni tra coloro che hanno preso parte al salvataggio: l’intervento durante un’esercitazione in Trentino ... Riporta lanazione.it

Turisti intrappolati in una miniera d'oro in Colorado: un morto e ... - Denver, 11 ottobre 2023 – Una persona è morta e altre 23 sono state salvate da una miniera in Colorado, dove due gruppi di turisti sono rimasti intrappolati per ore durante un tour. Da quotidiano.net