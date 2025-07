Con una scusa distraggono il tabaccaio poi fuggono con la cassa | caccia a due ladri

Ma mentre il tabaccaio distratto si concentrava sulla transazione, un complice ha approfittato dell'attimo per arraffare la cassa e dileguarsi. La scena si è svolta nel cuore di Ravenna, lasciando la comunità sbigottita e le forze dell’ordine al lavoro per catturare i responsabili. Un episodio che sottolinea come la destrezza possa trasformarsi in un vero e proprio blitz criminale, mettendo a rischio la serenità di un quartiere tranquillo.

Un furto con destrezza è stato messo a segno nel pomeriggio di venerdì a Ravenna. Tutto è avvenuto nel cuore della città , intorno alle 14.30 alla Tabaccheria del Duomo, dove due persone sarebbero entrate per fare un acquisto. Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe pagato il commerciante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

