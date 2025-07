Previsioni meteo per Avellino – Sabato 12 luglio 2025

Preparatevi a godervi un’estate perfetta ad Avellino il 12 luglio 2025! Il cielo sarà limpido, con il sole che brillerà senza sosta e temperature piacevoli che oscillano tra i 15°C e i 30°C. Un giorno ideale per uscire, rilassarsi all’aperto o pianificare attività all’insegna del comfort e del benessere. Insomma, una giornata da non perdere: scopriamo insieme come sfruttarla al meglio!

Ad Avellino, il 12 luglio 2025, è previsto bel tempo con cielo sereno e sole splendente per l’intera giornata; non sono attese precipitazioni. Nel corso della giornata, la temperatura massima sarà di 30?°C, mentre la minima si attesterà sui 15?°C. Lo zero termico è previsto a quota 3.956 metri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - luglio - previsioni - meteo

