Serata di gala all’ippodromo Il Sesana si accende con il Bellei

Montecatini Terme, 12 luglio 2025 – Serata di gala all'ippodromo Sesana con il Gran Premio Nello Bellei, primo appuntamento importante della stagione di corse 2025. A tre settimane dalla riapertura dell'impianto si entra già nel vivo della stagione con il classico appuntamento riservato ai cavalli di quattro anni sulla distanza dei 2040 metri. Sette corse in programma tutte ben riuscite infatti in nessuna di essa spicca un favorito talmente netto da togliere appeal alla corsa. L'inizio è particolarmente intrigante con cinque ambiziosi puledri impegnati nella prima corsa in carriera, qui il pronostico è praticamente impossibile perchè la sola prova di qualifica non è sufficiente per identificare il valore di un cavallo inoltre subentrano tanti fattori come il viaggio per raggiungere l'ippodromo, i riflettori, i rumori ed infine il ritrovarsi in pista accanto ad altri puledrini però possiamo provare a citare In Orbita Bi con Antonio Di Nardo in sediolo.