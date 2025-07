Il Passante che verrà tavolo tecnico a Roma Opere green confermate

Roma si prepara a una rivoluzione verde nel trasporto pubblico: il Passante, protagonista di un tavolo tecnico cruciale, vede finalmente confermate le opere sostenibili. Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità , ha annunciato che i progetti green associati al Passante saranno portati avanti, offrendo una speranza concreta per alleviare il traffico e promuovere soluzioni innovative. Questa decisione segna un passo importante verso un futuro più ecologico e efficiente.

Bologna, 12 luglio 2025 – “Le opere green legate al Passante si faranno”. Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità , lo conferma al Carlino poco dopo l’incontro tecnico di ieri – annunciato dal nostro giornale nei giorni scorsi – nato per prendere in mano il nodo in crisi del traffico e pensare a una soluzione alternativa al progetto di “nuova generazione” accantonato. E così gli interventi già inclusi nella ‘Via’ (la ‘Valutazione di impatto ambientale’) saranno confermati: si tratta di alberi, fasce boschive, barriere protettive e fono assorbenti, rotonde, piste ciclabili. Quelle opere, cioè, su cui Comune e Regione hanno sempre tenuto il punto e definito “una priorità ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it