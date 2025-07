I rettori contro le leggi razziali Un monito che valeva ieri come oggi

Nel 2018, i rettori delle università italiane si erano uniti in un gesto di speranza e memoria, chiedendo perdono per le leggi razziali del 1938. Un monito che, purtroppo, rimane attuale: la storia ci insegna che l’ignoranza e il pregiudizio sono nemici della civiltà. È nostro dovere mantenere vivo il ricordo e combattere ogni forma di discriminazione, affinché simili orrori non si ripetano mai più.

Al direttore - Nel 2018 i rettori delle università italiane riuniti a San Rossore alla presenza del capo dello stato, chiesero perdono per le "leggi razziali" del 1938.

