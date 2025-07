Prenotare al concerto di Max Pezzali se hai una disabilità? L’odissea di Giorgia | È impossibile e frustrante

Prenotare un biglietto per il concerto di Max Pezzali può trasformarsi in un vero percorso a ostacoli per le persone con disabilità, come denuncia Giorgia Dall’aglio. Tra percorsi complessi, richieste via email e tempi di attesa interminabili, l’esperienza si rivela frustrante e poco accessibile. È ora di mettere fine a queste barriere e garantire a tutti il diritto di vivere la musica senza ostacoli. Un passo avanti verso un mondo più inclusivo è possibile e necessario.

Milano – No, né posti nel parterre né posti in platea. Alle persone con disabilità, negli stadi e nei palazzetti che ospitano i concerti dal vivo, si riserva ben altro. Si riserva tutto quello che denuncia Giorgia Dall’aglio, 31 anni. “Percorsi complessi e poco chiari” per prenotare i biglietti, obbligo di fare “richieste via mail” alle quali fanno seguito “lunghi tempi di attesa” prima di avere risposta e, “quando va bene”, quando una risposta arriva, è quasi sempre la stessa: “I posti per le persone con disabilità sono esauriti ”. Tutto questo succede a prescindere: poco conta con quanto anticipo ci si muova rispetto alla data del concerto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prenotare al concerto di Max Pezzali se hai una disabilità? L’odissea di Giorgia: “È impossibile e frustrante”

