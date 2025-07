Max Pezzali oggi il concerto | in 85mila all’Autodromo L’omaggio ad Ayrton

Stasera, l’Autodromo di Imola si trasforma in un palcoscenico unico per Max Pezzali, che conquista ancora una volta il cuore dei suoi fan con un concerto da record. Con 85mila spettatori pronti a vivere un’emozione indimenticabile, l’energia e la passione sono alle stelle. L’atmosfera è calda, l’attesa palpabile: un evento che rimarrà nella memoria di tutti. E il meglio deve ancora venire…

Imola, 12 luglio 2025 – Sale ancora l'asticella delle presenze al concerto di Max Pezzali, atteso questa sera alle 21 in Autodromo. Il numero di fan che riempiranno il paddock dell'Enzo e Dino Ferrari e la collina della Rivazza dovrebbe infatti attestarsi a quota 85mila (ultimi biglietti ancora in vendita online e oggi al botteghino). L'indiscrezione è figlia di quanto emerso l'altra sera durante quella che, dopo due giorni di prove, è stata di fatto una vera e propria 'Data zero' dell'ex 883 alla quale hanno assistito (dall'esterno) un centinaio di fan e curiosi assiepati lungo via Graziadei. Guido Meda, voce italiana della MotoGp nonché narratore dello show imolese di Pezzali (dal titolo 'Max Forever – Grand prix'), nel suo intervento iniziale registrato e mandato in onda sui maxi-schermi ha parlato appunto di 85mila spettatori.