Italia-Spagna le pagelle di CM | Athenea è imprendibile Oliviero ultima a mollare male Piemonte

Amici di JustCalcio.com, ecco i voti della sfida tra Italia e Spagna, ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo Femminile. Una partita intensa, con Athenea imprendibile e Oliviero che si distingue, ma anche momenti di difficoltà come la risposta di Giuliani. La gara ha regalato emozioni e spunti di riflessione: scopriamo insieme come si sono comportate le protagoniste di questa sfida cruciale, un match che ha lasciato il segno nel torneo.

I voti della sfida tra le Azzurre e la Roja, terza e ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo Femminile Italia-Spagna 1-3 ITALIA Giuliani 6: 100 presenze in azzurro, non era così che voleva festeggiarle. Nulla può sul goal di Athenea, non è reattiva nell'andare giù sulla conclusione rasoterra di Patri. Si riscatta con una grandissima parata sul sinistro a giro di Bonmatì, non è perfetta su Esther Gonzalez ma la conclusione della spagnola è molto ravvicinata. Lenzini 5,5: libera male sull'incursione di Athenea, mandando il pallone sui piedi di Patri.