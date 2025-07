Tutti in Ruga per l’alba perfetta Il sole in linea con la via di Anghiari

Tutti in ruga per l’alba perfetta: il sole si allinea con la via di Anghiari, creando uno spettacolo mozzafiato che unisce cielo e terra. Domani alle 5.30, la sommità della Ruga di San Martino diventa il palcoscenico di un fenomeno unico, attirando appassionati e curiosi. Un'occasione imperdibile per vivere un momento di magia e tradizione nel cuore di Anghiari, dove il cielo si svela in tutta la sua meraviglia.

Anghiari, 12 luglio 2025 – Torna ad Anghiari lo spettacolo unico della "Via del Sole", ovvero del sole che si allinea perfettamente con la Ruga di San Martino (la strada in salita che divide in due il paese) e di conseguenza con il lungo rettilineo di 5 chilometri e mezzo che collega con Sansepolcro. L'appuntamento è per domani di primissima mattina (intorno alle 5.30) e il principale punto di osservazione è dato dalla sommità della Ruga - oggi corso Matteotti – dove negli ultimi anni, da quando l'attuale amministrazione comunale ha ridato vita all'evento, il numero delle persone che si radunano sul posto per aspettare l'alba con la macchina fotografica e lo smartphone pronti per lo scatto è in continuo aumento, fino a toccare in ultimo il migliaio.

Solstizio d'estate, il sole si allinea perfettamente con la Croce di Anghiari - Nel giorno del solstizio d'estate, e nei giorni a seguire, il Sole si allinea perfettamente con la Croce di Anghiari, nel tratto di strada che percorre la Ruga di San Martino in direzione di Sansepolc ... arezzonotizie.it scrive

Nuove emozioni dall’alba di Anghiari. Folla per ammirare la via del sole - Folla per ammirare la via del sole Dalle 5,30 di ieri in centinaia hanno preso posto in cima alla Ruga di San Martino. Lo riporta lanazione.it