Elodie e Diletta Leotta | vacanze tra amiche e voci di crisi

Elodie e Diletta Leotta, due icone italiane amatissime, si godono le vacanze tra amiche, ma non mancano le voci di crisi che alimentano il gossip. Tra scatti condivisi e indiscrezioni di cuore, il loro rapporto diventa al centro dell’attenzione. Ma cosa c’è di vero dietro queste chiacchiere? Scopriamolo insieme, per comprendere meglio l’intreccio tra amicizia e leggende metropolitane.

Un'analisi della vacanza tra amiche e delle voci che circondano la relazione di Elodie. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Elodie e Diletta Leotta: vacanze tra amiche e voci di crisi

In questa notizia si parla di: elodie - amiche - voci - diletta

Fuori: la nostra intervista a Matilda De Angelis e a Elodie, alias le amiche del carcere di Goliarda Sapienza - Nell'Italian Pavilion dell'Hotel Le Majestic di Cannes, abbiamo incontrato Matilda De Angelis ed Elodie, protagoniste del film "Fuori" di Mario Martone, dedicato a Goliarda Sapienza.

«In tutte le coppie ci sono alti e bassi. E solo il tempo potrà mettere ordine e pace». Giada Rizzi ha deciso di parlare apertamente, dopo giorni di silenzio e voci su una crisi con Marcello Messina. I due, che si erano conosciuti a Uomini e Donne e avevano pers Vai su Facebook

Elodie e Diletta Leotta in vacanza senza Andrea Iannone e Loris Karius, le voci di crisi; Elodie e Diletta Leotta, la vacanza (insieme) senza Iannone e Loris Karius: la conduttrice sfoggia una Kelly B; Diletta Leotta e Elodie in vacanza senza Loris Karius e Andrea Iannone.

Elodie e Diletta Leotta in vacanza senza Andrea Iannone e Loris Karius, le voci di crisi - Diletta Leotta ha condiviso delle foto social in cui si trova in compagnia di Elodie. Segnala dilei.it

Elodie e Diletta Leotta, in vacanza insieme con i Look coordinati e super griffati: ecco quanto costano! - Elodie e Diletta Leotta volano in Sicilia per una vacanza insieme e qui sfoggiano look coordinati e super griffati. Come scrive msn.com