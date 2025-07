Missiroli Ispi | Berlino in prima linea opportunità per l’Europa

Roma, 12 luglio 2025 – In un contesto di crisi e ricostruzione, il Professor Antonio Missiroli, senior advisor all’ISPI e docente di rinomate università internazionali, sottolinea come Berlino si trovi in prima linea nel delineare nuove opportunità per l’Europa. La guerra in Ucraina accelera i cambiamenti e richiede risposte strategiche. La conferenza di Roma ha rafforzato gli impegni, ma la vera sfida è creare un quadro di pace duraturo.

Roma, 12 luglio 2025 – Professor Antonio Missiroli, senior advisor Ispi, docente alla Johns Hopkins di Bologna e Science Po di Parigi, la guerra in Ucraina divampa e l’Occidente discute di ricostruzione. “Effettivamente può sembrare strano, anche perché qualsiasi ricostruzione necessita di un quadro di pace. Diciamo che la conferenza di Roma è servita soprattutto per ribadire gli impegni, fare pressione sulla Russia e dare un segnale politico”. Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, his wife Olena Zelenska, European Commission President Ursula von der Leyen, Polish Prime Minister Donald Tusk pose for a family during the meeting Ukraine Recovery Conference URC 2025, in Rome, Italy, 10 July 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missiroli (Ispi): “Berlino in prima linea, opportunità per l’Europa”

In questa notizia si parla di: missiroli - ispi - berlino - prima

Missiroli (Ispi): “Berlino in prima linea, opportunità per l’Europa”; Europa e difesa: proteggersi costa.

Missiroli (Ispi): “Berlino in prima linea, opportunità per l’Europa” - Il cambio di passo di Merz e le armi nucleari di Parigi e Londra: “Un deterrente” ... Lo riporta quotidiano.net

Berlino: la prima grande manifestazione dei dissidenti russi - A Berlino la prima grande manifestazione dei dissidenti russi A promuoverla Yulia Navalnaya,il giornalista Kara Murza e Yashin (ANSA- Si legge su ansa.it