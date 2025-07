Pronostico Anisimova-Swiatek | ennesima finale inedita nel singolare femminile

Anisimova e Swiatek si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella storia di Wimbledon, affrontandosi in un’inedita finale del singolare femminile nel 2025. Due talenti emergenti, pronte a sfidarsi per conquistare il prestigioso Rosewater Dish, mentre l’atmosfera si infiamma tra analisi, statistiche e tutte le emozioni di questa eccitante sfida. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa indimenticabile finale, che potrebbe cambiare il volto del tennis femminile.

Anisimova-Swiatek è la finale del singolare femminile di Wimbledon 2025: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Neanche quest’anno Wimbledon ha lesinato sorprese nel singolare femminile: per l’ottava edizione di fila sarà una tennista diversa a sollevare il Rosewater Dish, il celebre “piatto” che viene consegnato alla vincitrice del torneo. In finale, infatti, si sfideranno due giocatrici che non hanno mai disputato l’ultimo atto dei Championships: da un lato la statunitense Amanda Anisimova, che quest’anno a Londra fatto un vero e proprio exploit mettendosi alle spalle stagioni difficili, e dall’altra l’ex numero uno al mondo Iga Swiatek, prima d’ora mai così competitiva sull’erba, una superficie sulla quale non aveva mai particolarmente brillato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Anisimova-Swiatek: ennesima finale inedita nel singolare femminile

