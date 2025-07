La migliore assassina nei film non è la Sposa, ecco chi le si avvicina di più. Le figure femminili assassine nel cinema sono spesso simboli di potenza e resilienza, ma alcune spiccano per stile e impatto. Tra queste, Yuki Kashima, alias “Lady Snowblood”, e Beatrix “The Bride” Kiddo. Mentre la protagonista di Tarantino ha rivoluzionato il genere, esiste un personaggio che rischia di superarla: scopriamo insieme chi è e cosa la rende così memorabile.

Le figure di donne assassine nel cinema sono spesso ricordate per la loro forza, determinazione e capacità di affrontare situazioni estreme. Tra queste, due personaggi si distinguono come icone indiscusse: Yuki Kashima, nota come "Lady Snowblood", e Beatrix "The Bride" Kiddo. Mentre la protagonista di Quentin Tarantino ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema con il suo ruolo di assassina vendicativa, esiste un personaggio che ha preceduto di oltre trent'anni questa figura diventando simbolo del genere. Questo articolo analizza le caratteristiche e le differenze tra queste due figure leggendarie, evidenziando perché Yuki Kashima rappresenta ancora oggi uno dei modelli più potenti di donna spietata e determinata nel mondo cinematografico.