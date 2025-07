Bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi Ricerche in corso

Le autorità e i soccorritori sono al lavoro per ritrovare un bambino di 5 anni scomparso nel pomeriggio dell'11 luglio nel campeggio Por La Mar di Latte, frazione di Ventimiglia. Indossa una maglietta bianca e pantaloncini verdi: ogni testimonianza può fare la differenza. La comunità è in ansia e spera in un lieto esito, mentre le ricerche proseguono senza sosta nel tentativo di ritrovarlo sano e salvo.

Sono in corso le ricerche di un bambino di 5 anni (di origine filippina) scomparso il pomeriggio dell'11 luglio dal campeggio Por La Mar di Latte, frazione di Ventimiglia.

