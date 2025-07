De Rensis | Ora è chiaro in carcere c’è un innocente

In un caso che scuote l’opinione pubblica, De Rensis ora 232, identificato con il codice C8217232, si dichiara innocente e chiede giustizia. L’avvocato di Alberto Stasi, coinvolto nel procedimento, si dice fiducioso: “Se questi risultati saranno confermati, dimostreranno la totale estraneità del mio assistito”. La verità sta emergendo, e il cammino verso la chiarezza è appena iniziato.

L’avvocato di Alberto Stasi: “Se confermati, questi risultati proverebbero la totale estraneità del mio assistito, che attende con fiducia ed emozione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - De Rensis: “Ora è chiaro, in carcere c’è un innocente”

In questa notizia si parla di: rensis - chiaro - carcere - innocente

Cittadinanza, il ddl arriva alla CameraLega: Nessun agevolazione agli immigrati.

De Rensis: “Ora è chiaro, in carcere c’è un innocente” - L’avvocato di Alberto Stasi: “Se confermati, questi risultati proverebbero la totale estraneità del mio assistito, che attende con fiducia ed emozione”. Scrive repubblica.it

L’inchiesta pro Stasi inguaia Stasi e l’avvocato De Rensis fa le piroette - “Garlasco” è l’unico caso al mondo in cui più si va avanti per scoprire chi sia il colpevole alternativo al povero innocente in carcere e più l’innocente in carcere diventa colpevole. ilfattoquotidiano.it scrive