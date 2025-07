Prime sanzioni Usa al presidente cubano per ' brutalità regime'

Gli Stati Uniti hanno imposto per la prima volta sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, accusandolo di aver contribuito alla brutalità del regime nei confronti del popolo cubano. Questa mossa rappresenta un importante passo nella pressione internazionale verso Cuba, con il Dipartimento di Stato che limita i visti a Díaz-Canel e altri funzionari di vertice. È un momento cruciale nel perseguire responsabilità e cercare un cambiamento in Cuba, ma quale sarà il suo impatto reale?

Gli Stati Uniti hanno annunciato per la prima volta sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel per il suo ruolo "nella brutalità del regime cubano nei confronti del popolo cubano". Il Dipartimento di Stato americano sta "limitando i visti" per il presidente e altri alti funzionari governativi, ha dichiarato il segretario di stato Marco Rubio in un post su X in occasione del quarto anniversario delle storiche proteste antigovernative a Cuba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prime sanzioni Usa al presidente cubano per 'brutalità regime'

