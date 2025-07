Buche in spiaggia una strage | Fanno più morti degli squali

Una tragica realtà emerge dall'analisi di uno studio condotto negli Stati Uniti: le morti causate da buche e tunnel scavati in spiaggia superano di gran lunga quelle degli squali, facendo riflettere sull'importanza della sicurezza e della prevenzione. La recente vicenda del 17enne romano ha acceso i riflettori su un fenomeno spesso sottovalutato, dimostrando quanto sia fondamentale sensibilizzare sulla prevenzione di incidenti simili. A questo punto, bisogna chiedersi: cosa si può fare per evitare altre tragedie di questo tipo?

Il caso del 17enne romano morto in una buca in spiaggia che lui stesso aveva scavato insieme ai fratellini ha destato scalpore in tutta Italia. A quanto pare, però, una morte di questo tipo non è così rara: lo dimostra uno studio condotto dai ricercatori Bradley e Barry Maron negli Usa nel 2007 e riferito al periodo compreso tra il 1990 e il 2006. Uno studio secondo cui le morti causate da tunnel o buche scavate in spiaggia sono superiori a quelle provocate dagli attacchi degli squali. Il fenomeno è noto in America come "sand entrapment", cioè "intrappolamento da sabbia". Il dottor Bradley Maron, della Harvard Medical School, a Nbc News aveva dichiarato: "Normalmente le vittime vengono sepolte completamente dalla sabbia nel momento in cui le pareti della buca collassano inaspettatamente, lasciando praticamente nessun segno della vittima o della buca stessa".