L' aria che tira Licia Ronzulli scatenata | spiana Pd e la banda-Travaglio

L’aria che tira si infiamma con Licia Ronzulli, protagonista di una mattinata a dir poco esplosiva su La7. La vice-presidente del Senato, in piena forma, travolge gli avversari e cattura l’attenzione di tutti. Tra scambi vivaci e toni accesi, emerge un quadro di politica fatta di passione e determinazione. Ma cosa succederà quando la burrasca si calmerà? Restate con noi per scoprire le prossime emozionanti evoluzioni di questa intensa discussione.

A un certo punto, Francesco Magnani allarga le braccia e tenta di frenare Licia Ronzulli: «Lei oggi è incontenibile». Effettivamente, la vice-presidente del Senato è, per dirla in gergo sportivo, on fire. In una mattinata particolarmente movimentata in studio a L'aria che tira Estate, su La7, da un lato c'è l'onorevole di Forza Italia e dall'altro il giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini e, in collegamento, Paolo Romano, consigliere regionale del Pd in Lombardia. E per entrambi non c'è letteralmente scampo. «Ho letto una ricostruzione strumentale e oserei dire meschina - parte in quarto la Ronzulli -.