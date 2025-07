Ricostruzione Ucraina Calderone | Firmato memorandum che tratta di lavoro competenze e servizi – Il video

In un momento cruciale di ripresa e innovazione, il Ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone ha sottoscritto un memoradum che segna un passo importante per l’Italia. Focus su lavoro, competenze e servizi, con l’obiettivo di sfruttare al massimo le risorse tecnologiche avanzate per creare opportunità concrete. Scopri come questa iniziativa può trasformare il futuro occupazionale e rafforzare il sistema di welfare. Restate con noi per i dettagli!

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 “Oggi abbiamo firmato un memorandum in cui parliamo di lavoro, di competenze e servizi. Parliamo anche di come il Ministero può mettere a disposizione non solo la propria esperienza ma anche l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati di cui disponiamo per accompagnare al lavoro e gestire al meglio il tema delle competenze”. Lo ha detto Maria Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,alla conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Ministero Lavoro Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

