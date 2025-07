Correre è ancora uno sfogo intervista a Nadia Battocletti

giornata stressante: la corsa come terapia. Per Nadia Battocletti, correre rappresenta molto più di un semplice allenamento: è un momento di liberazione e introspezione. In un mondo che corre sempre più veloce, anche le atlete di alto livello trovano nel passo lento e nel respiro profondo un rifugio prezioso. E proprio questa passione condivisa rende la corsa un linguaggio universale, capace di unire grandi e piccini in un gesto di pura libertà.

«Penso che sia da considerarsi come una valvola di sfogo. Ovvio, fatto a livelli professionistici è tutta un'altra cosa: però in parte andare a correre per me è ancora una valvola di sfogo». Ci sono tante cose che un runner può apprezzare della corsa. Nadia Battocletti, all'ultima domanda dell'intervista, sceglie quella che, forse più di tutte, potrebbe accomunarla a una grossa fetta di amatori che mettono scarpe e pantaloncini alla fine di una giornata di lavoro, o prima dell'alba. Ma lei, a 25 anni, ha corso più chilometri di gran parte di loro. E sicuramente ha vinto di più, su qualunque superficie.

giornata impegnativa: la sensazione di libertà e leggerezza che solo una corsa può regalare. Per Nadia Battocletti, correre non è solo competizione, ma un momento di pura fuga e rinascita, un modo per riconnettersi con sé stessa e trovare equilibrio in mezzo al caos quotidiano.

