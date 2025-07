Sicurezza sul lavoro | Non rispetta la scadenza delle visite mediche multa di 3mila euro alla titolare di un' attività

La sicurezza sul lavoro è una priorità imprescindibile, ma purtroppo non tutte le aziende rispettano le normative, mettendo a rischio lavoratori e sanzioni salate. Recentemente, la titolare di una ditta di Livorno nel settore autotrasporto è stata multata di quasi 3mila euro per aver omesso di rispettare le scadenze delle visite mediche obbligatorie. Una sollecitazione importante a non sottovalutare mai i controlli e le responsabilità legali.

La titolare di una ditta di Livorno che si occupa di autotrasporto per conto terzi è stata multata per quasi 3mila euro a causa di una violazione in materia di tutela del lavoro. Stando a quanto emerso e riscontrato durante una campagna di controlli straordinari disposta dal comando dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

