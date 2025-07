Napoli invasa dalle blatte rosse | Siamo circondati

Napoli si trova di fronte a un’invasione senza precedenti di blatte rosse, un fenomeno che preoccupa cittadini e amministratori. Dopo Firenze e Roma, anche la città partenopea si confronta con questa emergenza infestante, ben diversa da quella delle blatte volanti delle altre metropoli. Quartieri come Vomero e Arenella sono ormai alle prese con un problema crescente, che richiede interventi immediati per ripristinare la normalità e garantire il benessere di tutti.

Dopo Firenze e Roma, ecco che le blatte assediano pure Napoli. Sarà solo una coincidenza eh, ma a quanto pare nei grandi centri amministrati dal Pd sta scoppiando un'altra emergenza. La differenza del caso napoletano da quelli romani e fiorentini è che di fatto qui si tratta di invasione di blatte rosse, quelle che infestano le altre due città sono volanti. E dunque tornando a Napoli nei quartieri come Vomero e Arenella è in corso un’emergenza igienico-sanitaria dovuta a un’invasione di blatte rosse, che infestano marciapiedi, muri e aree vicino ai rifiuti. I residenti segnalano una situazione insostenibile, con paura di uscire o usare i balconi, e denunciano l’inefficacia delle misure adottate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoli invasa dalle blatte rosse: "Siamo circondati"

