Lauree ‘mutilate’ la svolta L’intervento del ministero | una legge per la ‘sanatoria’

Una vicenda che ha scosso studenti e istituzioni si sta finalmente avvicinando a una svolta decisiva. Le proteste degli ex iscritti di Scienze dell’Educazione, che hanno visto annullare le proprie abilitazioni, hanno raggiunto il Ministero, spingendo a una pronta risposta legislativa. È in arrivo una legge di sanatoria per risolvere il problema delle coorti degli anni 2017-2018 e 2018-2019, offrendo nuove speranze e prospettive ai coinvolti.

Il rumore e le proteste degli studenti di Scienze dell'Educazione, di cui circa 400 ex iscritti a Unimore, che si sono visti annullare l'abilitazione alla professione conseguita con il titolo di studio, è arrivata fino al Ministero che ora corre ai ripari per il buco che si era creato riguardante le coorti degli studenti immatricolati negli anni accademici 2017-18 e 2018-19. Infatti, il decreto 65 del 2017 varato dal governo Renzi, prevedeva che, a partire dall'anno accademico 2019-2020 per accedere alla professione di educatore dei nidi occorresse una laurea specifica, lasciando così in un limbo sia le università che si sono trovate poco tempo a disposizione per attrezzarsi ma soprattutto gli studenti di un intero biennio che dopo la laurea hanno conseguito l'abilitazione allo svolgimento della professione e tutto d'un tratto si sono visti notificare la revoca della stessa.

