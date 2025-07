Uccide la cognata alla festa di compleanno della nipotina | ferita anche la mamma della bimba Chi è il killer che ha seminato il terrore a Marotta FOTO

Una festa di compleanno si trasforma in un incubo a Marotta, quando un uomo armato irrompe seminando terrore e tragedia tra i bambini e le loro famiglie. In un attimo, la gioia si trasforma in dolore profondo: cinque bimbi di cinque anni coinvolti, tra cui la nipotina festeggiata e la sua mamma ferite gravemente. Chi è il killer che ha scatenato questa furia omicida? La risposta sconvolge la comunità e lascia tutti senza parole.

MAROTTA Orrore e morte alla festa di compleanno: cinque bambini di 5 anni erano intorno all torta dove la festeggiata stava per spegnere le candeline quando un uomo piomba all?improvviso,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Uccide la cognata alla festa di compleanno della nipotina: ferita anche la mamma della bimba. Chi è il killer che ha seminato il terrore a Marotta FOTO

