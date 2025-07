INNOCENCE | SU CANALE 5 AL VIA L’ENNESIMA SERIE TURCA RISCHIO ASSUEFAZIONE?

Canale 5 continua a conquistare il pubblico con un'onda di serie turche irresistibili. Tra nuove produzioni e grandi ritorni, si prepara il debutto di "Innocence", un romantic thriller che promette emozioni forti e colpi di scena. Con un cast stellare e una trama avvincente, questa novità si inserisce perfettamente nella strategia di successo del canale. La domanda è: sarà l'ennesima dipendenza o un'evoluzione irresistibile? Resta sintonizzato per scoprirlo!

Canale 5 è invasa dalle serie turche. Non bastano quelle in onda e partite di recente visto che si aggiunge “Innocence”, un romantic thriller con vari volti visti in Terra Amara e Mr. Wrong. Debutta dal 12 luglio, sabato e domenica, su Canale 5, alle ore 14:30 – in prima visione assoluta ed esclusiva – «Innocence». Nel cast del romantic thriller, tra gli altri, Serkay TĂĽtĂĽncĂĽ ( Mr. Wrong ), Alayça Ă–ztĂĽrk ( Terra Amara ), Kimya Gökçe ( DayDreamer, Mr. Wrong ). Al centro del racconto, una madre che cerca di salvare la giovane figlia da una relazione sbagliata. Bahar (Deniz Çak?r), separata con due figli, tenta di ostacolare il primo amore di Ela (?layda Ali?an). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - INNOCENCE: SU CANALE 5 AL VIA L’ENNESIMA SERIE TURCA. RISCHIO ASSUEFAZIONE?

Innocence è l’ennesima turcata di Canale 5 - Innocence, la nuova produzione turca in arrivo su Canale 5 il 12 luglio, promette di catturare il pubblico con una trama ricca di emozioni e colpi di scena.

