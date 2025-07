Marotta Pesaro Urbino entra in casa durante una festa di compleanno e spara | uccisa una donna

Una tragica notte scuote Marotta Pesaro Urbino: durante una festa di compleanno, un uomo entra in casa e apre il fuoco, uccidendo una donna di 44 anni e ferendo gravemente la figlia di 28. Un episodio drammatico che ha portato i carabinieri a intervenire rapidamente, arrestando il responsabile. La comunità è sconvolta da questa violenta tragedia, mentre le indagini proseguono per chiarire i motivi di questa assurda escalation di violenza.

