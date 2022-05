(Di martedì 24 maggio 2022) Biondissima e super sensuale,sicantando e ballando a “Buon Compleanno Canale 5” (1990) sulle note di “Nonuna”. In tailleur nero, accompagnata da due ballerini in accappatoio, la showgirl americana in una vasca da bagno intona la canzone scritta da Ivano Fossati per Loredana Bertè. Il brano, pubblicato nell’estate del 1982, diventò uno straordinario successo risultando presto il singolo più venduto della cantautrice e attrice, sorella minore di Mia Martini, in Italia. Otto anni dopo, l’americana più amata dagli italiani, ha portato sul palco del programma di Canale 5 un’interpretazione nuova della canzone accompagnata da un balletto molto sensuale.

Advertising

heather_parisi : Chi si meraviglia che Nunzia Alessandra Schillirò sia salita su un palco per denunciare una infame ingiustizia chia… - RepubblicaS : @heather_parisi @BillGates @billmaher Maledetti assassini - sectortweets : Intervista imperdibile: la tragedia silenziosa a Heather Parisi Live! - MariusTres : @heather_parisi Che coglioni che fate, voi idioti no-pass, no-vax, no-brain. Se mette la mascherina è uno stupido r… - stefaniaaltamur : @heather_parisi La cosa più triste e vergognosa secondo me è che nessuno a parte te Heather denuncia e fa notare qu… -

TGCOM

Tra i partecipanti: Corrado Malanga, Max Gazzé,, Petra Magoni, Massimo Cacciari, Linda Corrias, Marco Guzzi, Simona Atzori, Nitamo Montecucco, Virginia De Maio, Thea, Thomas Torelli, ...: "Non vaccinata Difendo miei ideali"/ "Voglio solo essere rispettata" Il cantante, che ha trionfato nelle Nuove Proposte a Sanremo nel 2018, è sempre stato piuttosto riservato e ha ... Heather Parisi si esibisce con "Non sono una signora" si esibisce cantando e ballando a "Buon Compleanno Canale 5" (1990) sulle note di "Non sono una signora". In tailleur nero, accompagnata da due ballerini in accappatoio, la ...Giunge in queste ore la reazione di Red Ronnie replica all'imitazione di Crozza su UFO ovunque, citando anche il gatto di Heather Parisi ...