Gf Vip | Antonio Medugno e l' attacco feroce a Barù | Meschino e cattivo

Advertising

Novella_2000 : Ex gieffino del GF Vip 6 si scaglia contro Barù: 'Cattivo e meschino' - cigicigici : pensavo fosse vecchio invece 24 maggio /// Gf Vip 6, Antonio Medugno si scaglia contro Barù: “Meschino e cattivo!”… - IsaeChia : #GfVip 6, Antonio Medugno si scaglia contro Barù: “Meschino e cattivo!”. Poi svela se accetterebbe il trono a… - blogtivvu : Antonio Medugno contro Barù dopo il GF Vip: “Persona cattiva e meschina!” - ParliamoDiNews : Antonio Medugno si racconta a MondoTV24: le amicizie del GF Vip, il rapporto con Giulia D’Urso e tanto altro | Mond… -

...Mezzancella, Massimo Cannoletta e Romina Carrisi e Jessica Morlacchi. Oggi è un altro ...del produttore Vittorio Cecchi Gori che di recente è stata prima concorrente al Grande Fratelloe ......Alvaro Vitali (attore) Drusilla Gucci (ex naufraga dell'Isola dei Famosi) Patrizia Groppelli (giornalista) Manuela Arcuri (attrice) Pamela Prati (showgirl)Medugno contro Barù dopo il GF: ...Antonio Medugno è stato uno dei concorrenti inseriti in corsa al Grande Fratello Vip 6. Nonostante sia riuscito a superare televoti difficili, alla fine è stato mandato a casa prima che potesse accede ...Già nelle scorse settimane Antonio Medugno aveva espresso, anche se in maniera meno diretta, il suo parere per quanto riguarda Barù e il rapporto con Jessica Selassié. In queste ore, invece, ha rilasc ...