Genoa, Yeboah: 'Ho provato in tutti i modi a raggiungere l'obiettivo' (Di martedì 24 maggio 2022) Alla lunga lista di giocatori del Genoa che hanno affidato a Instagram il proprio commiato dalla sfortunata stagione appena conclusa si è... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Alla lunga lista di giocatori delche hanno affidato a Instagram il proprio commiato dalla sfortunata stagione appena conclusa si è...

Advertising

sportli26181512 : Genoa, Yeboah: 'Ho provato in tutti i modi a raggiungere l'obiettivo': Alla lunga lista di giocatori del Genoa che… - Grifoman1 : Genoa, Yeboah: “Ho provato in tutti i modi a raggiungere l’obiettivo” - buoncalcio : #Genoa, Yeboah: “Ho provato in tutti i modi a raggiungere l’obiettivo” - Gianluca24070 : @SpaceViola_ @Moroder_ri Cagliari: bellanova Genoa: yeboah Venezia: Busio - genovatoday : Genoa, dallo zero di Yeboah ai tifosi da dieci: diamo i numeri -