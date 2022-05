Ecco come portare Internet in tutta la casa con il cavo di antenna: la prova di Diprogress Ethernet over Coax (Di martedì 24 maggio 2022) portare Internet in tutte le stanze (e volendo anche in tutto il palazzo) usando l'impianto di antenna e il coassiale: si può fare facilmente, senza svitare una vite grazie allo standard Ethernet over Coax. Abbiamo provato il sistema distribuito da Auriga con risultati molto buoni, soprattutto per quanto riguarda il ping, a prova di gamer.... Leggi su dday (Di martedì 24 maggio 2022)in tutte le stanze (e volendo anche in tutto il palazzo) usando l'impianto die il coassiale: si può fare facilmente, senza svitare una vite grazie allo standard. Abbiamoto il sistema distribuito da Auriga con risultati molto buoni, soprattutto per quanto riguarda il ping, adi gamer....

